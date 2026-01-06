Kapalıçarşı'ya 14 ilde 4. dalga operasyon

4 saat önce

Kapalıçarşı’da "paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyonda 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kapalıçarşı’da "paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, toplam 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2024/279446 sayılı (Kapalıçarşı) soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda; "forex işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi".

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "suçtan elde edilen bu gelirlerin daha sonra kripto para şirketlerine aktarıldığı ve bu yöntemle yurt dışına çıkarıldığı belirlendiği" ifade edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Antep, Şırnak, Urfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Operasyon kapsamında, "paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği" belirlenen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri; 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.