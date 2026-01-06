İhvan-ı Müslimin'den İstanbul’da gizli toplantı

3 saat önce

Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) üzerindeki uluslararası ve bölgesel baskıların artmasına rağmen, örgüt liderlerinin İstanbul’da gizli bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Gözlemcilere göre bu toplantı; iç bölünmeleri sona erdirmek, grubun örgütsel yapısını, siyasi stratejisini ve medya söylemini yeniden düzenlemek adına atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Örgüt içindeki farklı kanatların liderlerini bir araya getiren toplantıya ilişkin olarak, radikal gruplar uzmanı Mahir Farghali, Sky News'e önemli açıklamalarda bulundu.

Farghali, İhvan bünyesinde "Planlama Birimi" olarak bilinen merkezi bir mekanizmanın mevcut olduğunu ve bu birimin temel görevinin örgütün hiyerarşik yapısı ile genel politikalarını gözden geçirmek olduğunu belirtti.

Farghali’ye göre söz konusu birim son dönemde oldukça aktifleşti ve kapsamlı bir iç denetim süreci çerçevesinde bir dizi kritik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının detaylarına ilişkin bilgi veren Farghali, dünya genelindeki 43 İhvan şubesini temsil eden 43 liderin hazır bulunduğunu ifade etti.

Grubun liderlik makamı üzerindeki tartışmaların şiddetlendiği bir döneme denk gelen bu toplantıda, Mısır dışından alternatif lider isimlerinin önerildiği ve bunun da liderlik kademesindeki derin çatlakları gözler önüne serdiği kaydedildi.

İstanbul toplantısının ABD’nin grubu terör listesine alma kararının hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çeken Farghali’ye göre toplantıda ele alınan başlıklar arasında en dikkat çekicisi, uluslararası örgütün yapısının yeniden tasarlanması ve "Müslüman Kardeşler" ismini taşımayan yeni bir cephenin ilan edilmesi planı oldu.

Bazı İhvan yöneticileri, Mısırlı tanınmış figürlerin katılımını veya rakip Mısırlı tarafların yüz yüze geldiğini reddetse de Farghali, toplantı öncesinde Abdurrezzak Makri’nin, Mısır kanadı ile uluslararası teşkilat arasındaki uçurumu kapatmak amacıyla taraflarla arabuluculuk görüşmeleri yaptığını vurguladı.

Bölgesel dosyaların da masaya yatırıldığı toplantıda; Yemen, Sudan ve Libya’daki mevcut çatışmalardan nasıl faydalanılabileceği tartışıldı. Ayrıca örgütün Tunus’taki krizi ve başta Raşid Gannuşi olmak üzere lider kadroya yönelik verilen ağır yargı kararları ele alındı.

Örgütün mali krizine de değinen Farghali, Mısır güvenlik güçlerinin örgütün finans kaynaklarına, şirketlerine ve vakıflarına yönelik başarılı operasyonları sonucunda Mısır kanadının büyük bir mali yıkım yaşadığını belirtti. Buna karşılık, uluslararası teşkilatın mali gücünü büyük ölçüde koruduğu; eğitim, sosyal hizmetler, ticaret, sanayi ve bankacılık gibi pek çok alandaki geniş yatırım ağını sürdürdüğü ifade edildi.

Donald Trump, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Müslüman Kardeşler’in bazı kollarını "Yabancı Terör Örgütü" (FTO) olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Söz konusu kararnamede, özellikle Lübnan, Mısır ve Ürdün’deki şubelerin terör listesine alınması sürecinin başlatıldığı duyuruldu. Kararnamenin gerekçesinde, bu yapıların şiddeti teşvik ettiği, bölgedeki istikrarı bozduğu ve hem bölge halkına hem de ABD’nin stratejik çıkarlarına zarar verdiği vurgulandı.