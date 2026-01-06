KDP ve KYB arasında üst düzey toplantı için hazırlık yapılıyor

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki siyasi temaslar hız kazanıyor.

Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık’ın aktardığı bilgilere göre KDP ve KYB’den heyetler, hem Erbil hem de Bağdat’taki siyasi geleceği şekillendirecek kritik başlıkları ele almak üzere önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

Bugün (6 Ocak 2026 Salı günü) paylaşılan kulis bilgilerine göre taraflar arasındaki görüşme trafiği "stratejik uzlaşı" arayışı taşıyor.

Toplantının temel gündem maddelerini şu başlıklar oluşturuyor:

1. Irak Cumhurbaşkanlığı Adaylığı: Bağdat’taki Kürt temsilini güçlendirmek amacıyla, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir ortak aday üzerinden uzlaşı aranması planlanıyor.

2. Yeni Kabine Oluşumu: Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeni kabinesinin kurulma süreci ve bakanlıkların dağılımı konusundaki teknik ve siyasi hazırlıklar masaya yatırılacak.

3. Bağdat-Erbil İlişkileri ve Federal Hükümet: Bağdat’taki güncel siyasi konjonktürün değerlendirilmesi ile Erbil-Bağdat arasındaki askıda kalan sorunların çözümü noktasında ortak bir tutum belirlenmesi hedefleniyor.

Toplantı için henüz kesinleşmiş ve protokole bağlanmış bir takvim ilan edilmemiş olsa da siyasi kaynaklar, zirvenin bu hafta sonu veya en geç önümüzdeki hafta başında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Söz konusu görüşme, bölgedeki siyasi istikrarın tesisi ve Kürt partilerin Bağdat karşısındaki elini güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.