Selahattin Demirtaş hakkında yeni hapis cezası

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Ocak 2026 Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Demirtaş’a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Halen Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, "güvenlik gerekçeleri" öne sürülerek Mersin’deki duruşmaya bizzat getirilmedi. Duruşmada Demirtaş’ı avukatları temsil etti.

Söz konusu cezanın, Demirtaş’ın 2015-2016 yılları arasında Mersin ve Diyarbakır’da gerçekleştirdiği konuşmalarda "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla verildiği belirtildi.

Demirtaş’ın avukatları, savcılığın mütalaasına karşı savunma hazırlamak için ek süre talebinde bulundu; ancak mahkeme hakimi, geçmişte yeterli süre verildiğini savunarak bu talebi reddetti.

Karara tepki gösteren savunma heyeti, "adil yargılanma hakkının" ihlal edildiğini belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi de geri çevirdi.

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, bugüne kadar çok sayıda dava ile karşı karşıya kaldı. Demirtaş, Mayıs 2024’te sonuçlanan "Kobani Davası" kapsamında da 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin daha önce verdiği kararlarda "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuş ve hakkındaki davaların "siyasi saiklerle" açıldığını belirtmişti. Ancak Türkiye, söz konusu kararları henüz uygulamış değil.

Bu yeni hapis cezası kararı, Türkiye kamuoyunda yeni bir "çözüm süreci" veya "barış süreci" tartışmalarının yaşandığı bir döneme denk geldi.

Gözlemciler, Kürt siyasetçilere yönelik devam eden cezalandırma politikalarının, olası bir barış sürecine dair samimiyet tartışmalarını ve soru işaretlerini artırdığına dikkat çekiyor.