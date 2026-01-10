Tom Barrack: Ateşkesi ve SDG'nin Halep'ten çekilmesini destekliyoruz

1 saat önce

ABD Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Halep'teki çatışmalara yönelik ateşkesi desteklediklerini belirterek, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması çağrısında bulundu.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Tom Barrack'ın bugün (10 Ocak) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre görüşmede; "Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını sağlama, ayrıca tüm vatandaşların haklarını ve can güvenliğini koruma çabalarını desteklemeye yönelik süregelen koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde" Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini, Halep'in Kürt nüfusun yoğun olduğu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki çatışmalar oluşturdu.

Açıklamada, "Her iki taraf; ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Suriye Demokratik Güçleri’nin Halep'ten barışçıl bir şekilde çekilmesi ve tüm sivillerin güvenliğinin sağlanarak korunması yönündeki çabaları destekleme konusunda Ürdün ve ABD'nin kararlılığını vurgulamıştır." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, 10 Mart 2025 tarihli anlaşmanın derhal uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Taraflar, Süveyda krizini sona erdirecek yol haritasının hayata geçirilmesi ve Suriye'nin güneyinde istikrarın sağlanması amacıyla ortak çalışmaların sürdürülmesi konusundaki mutabakatlarını da teyit etti.