Erbil semalarında bomba yüklü üç İHA imha edildi

2 saat önce

Kürdistan Anti Terör Birimi, Erbil semalarında bomba yüklü üç İHA'nın imha edilerek düşürüldüğünü açıkladı.

Kürdistan Anti Terör Birimi tarafından dün yapılan açıklamada, elde edilen bilgilere göre 9 Mart 2026 Pazartesi gecesi saat 22:24'te koalisyon güçlerinin Erbil semalarında bomba yüklü üç İHA'yı imha ederek düşürdüğü bildirildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'lardan birine ait parça ve enkazın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu yakınına düştüğü belirtildi.

Ayrıca, İHA enkazlarının herhangi bir can kaybına yol açmadığı vurgulandı.