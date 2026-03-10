Marco Rubio: Terörist grupların Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını kınıyoruz

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ve bağlı milis grupların Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tom Pigott tarafından yapılan açıklamada, 9 Mart 2026 Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Rubio ile Irak Başbakanı Sudani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya göre Bakan Rubio, İran ve Irak içerisindeki terörist milis gruplar tarafından, özellikle Kürdistan Bölgesi başta olmak üzere Irak genelinde düzenlenen terör saldırılarını en sert şekilde kınadı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde, her iki tarafın da Bağdat'ın rolünün önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, Bakan Rubio’nun, Irak Hükümetinin ülkedeki ABD’li diplomatik personelin ve tesislerin güvenliğini korumak adına tüm imkanlarını seferber etmesi ve gerekli her türlü önlemi alması gerektiğini yinelediği ifade edildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede, bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve iki ülke arasındaki stratejik konuların masaya yatırıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Sudani, Irak topraklarındaki diplomatik misyonların, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların korunması konusunda hükümetinin tam kararlılığını yineleyerek, bu merkezlerin güvenliğini sağlamanın, tüm birimleriyle Irak silahlı kuvvetlerinin temel görev ve sorumlulukları kapsamında olduğunu vurguladı.

Irak’taki tüm siyasi ve ulusal güçlerin, ülkenin askeri çatışmaların içine çekilmemesi konusunda hemfikir olduğunun altını çizen Sudani, hangi taraftan gelirse gelsin Irak hava sahasının ihlal edilmesinin kesin bir dille reddedildiğini ifade etti.