İsrail'den İran'daki askeri üslere kapsamlı hava saldırısı

43 dakika önce

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran ile İsfahan ve Şiraz kentlerindeki kritik askeri hedeflere yönelik geniş kapsamlı bir hava operasyonu düzenlediğini resmen duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü'nün komuta merkezinin hedef alındığı belirtilirken, eş zamanlı olarak İsfahan kentindeki füze üretim tesisleri ve depolama alanlarının da yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında İsrail savaş uçaklarının, İran’ın güneyindeki Şiraz şehri yakınlarında bulunan askeri mevzileri de vurduğu kaydedildi.

Ordu yetkilileri, bir gece içerisinde 6 stratejik askeri havaalanının bombalandığını; saldırılarda Devrim Muhafızları'na ait çok sayıda savaş uçağı ve saldırı helikopterinin imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gerçekleştirilen operasyonun hedeflerine ilişkin şu detayları paylaştı:

"Bu operasyonlar, İran Hava Kuvvetlerinin kapasitesini zayıflatmak ve Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine silah ve mühimmat sevkiyatı yapma çabalarını felç etmek amacıyla düzenlenmiştir."

Gelişmelerin son aşamasında İsrail ordusu, operasyonun ilk evresinin tamamlandığını ancak Tahran’a yönelik yeni ve daha kapsamlı bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Bu hamle, iki ülke arasındaki askeri gerilimin daha da tırmanacağının sinyali olarak değerlendiriliyor.