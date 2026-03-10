Erdoğan ve Pezeşkiyan bölgedeki durumu görüştü

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin bölgedeki durumu sakinleştirmek için şartını açıklarken, İran'ın Türkiye topraklarını bombaladığına dair söylentileri reddederek, bunu Tahran ile komşuları arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir ABD ve İsrail girişimi olarak nitelendirdi.

Mesud Pezeşkiyan ile Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart 2026 Pazartesi günü, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki gelişmelerin ele alınması ve bu savaşın bölgesel ile küresel yansımalarının değerlendirilmesiydi.

İran merkezli "Tesnim" haber ajansının aktardığı bilgilere göre Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD hükümetinin İran ile komşu ülkeleri arasında kaos ve ayrılık yaratma çabalarına dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı, ABD’ye bağlı medya organları tarafından yayılan, İran'ın dost ve kardeş ülke Türkiye'ye füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaları şiddetle reddetti.

Ülkesinin tutumuna vurgu yapan Pezeşkiyan şunları söyledi:

"İran İslam Cumhuriyeti, bölgedeki gerilimleri azaltmaya her zaman hazır olduğunu ifade etmiştir, ancak bu, komşularımızın hava sahasının, topraklarının ve karasularının İran halkına saldırmak için kullanılmaması şartına bağlıdır."

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti dini liderinin öldürülmesi dolayısıyla ülkesinin resmi taziyelerini bir kez daha iletirken, başta sivil kurbanlar ve Minab'daki okul çocukları olmak üzere, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinden duyduğu derin endişe ve üzüntüyü dile getirdi.

İran'daki iç siyasi gelişmeler üzerine yaptığı konuşmanın devamında Erdoğan, Tahran'ı tebrik ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney'e başarılar diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesinin durumu sakinleştirmeye yönelik diplomatik çabalarının devam ettiğine işaret ederek, "İran'ın içişlerine müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğunu her fırsatta açıkça belirttik. Bölge ülkeleri arasında gerilimin tırmanması, ne komşuların çıkarlarına hizmet eder ne de İran'ın uzun vadeli çıkarlarınadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'na önemli bir güvence mesajı vererek, "Biz İran'la herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. İran'ın içinde bulunduğu bu zor durumu çok iyi anlıyoruz; bu nedenle Türkiye Hükümeti olarak elimizden geldiğince bölgedeki gerilimleri azaltmaya katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, tüm taraflara bir çağrıda bulunarak, "Şu anda ve bu zor aşamada, diplomasi kapılarının açılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." vurgusunu yaptı.