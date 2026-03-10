Hükümet Sözcüsü: Kürdistan Bölgesi bu savaşın bir parçası olmayacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, bölgenin hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, "Kürdistan Bölgesi'ni bu ateşten korumak için doğru ve yerinde adımlar atılmıştır." dedi.

Hükümet Sözcüsü Hewramani, 10 Mart 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin içinde bulunduğu kritik duruma dikkat çekerek medya kuruluşlarına önemli uyarılarda bulundu.

Hewramani, yerli ve yabancı medyanın füze ve İHA’ların düştüğü noktaları servis etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Medya kuruluşları, yalnızca Kürdistan Anti-Terör Birimi ve resmi güvenlik kurumları tarafından paylaşılan bilgilere itibar etmelidir." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi ve genel olarak bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini kaydeden Sözcü Hewramani, Başbakan ve siyasi liderliğin süreci büyük bir titizlikle yönettiğini belirtti.

Peşewa Hewramani, "Allah’a şükürler olsun ki, Kürdistan Bölgesi Başbakanı ve siyasi liderliğimiz, bölgemizi bu ateşten korumak için doğru ve uygun bir yaklaşım sergilemektedir. Halkımızın can güvenliği bizim için esastır; medya kuruluşlarının da bu hassasiyeti gözeterek güvenlik birimlerinin talimatlarına uyması gerekmektedir." diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü son olarak, Kürdistan Bölgesi'nin bu savaşın bir parçası olmayacağının altını çizerek, "Kürdistan’ın korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir." dedi.