İstanbul'da olumsuz hava koşulları: Okullar tatil edildi

1 saat önce

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın (12 Ocak Pazartesi) kentte sıcaklıkların düşeceği ve yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Meteoroloji verilerine dayandırılan uyarıda, akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesinin beklendiği bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 70 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak:

12 Ocak Pazartesi: Aralıklı kar yağışlı (2/3°C)

13 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu (-1/5°C)

14 Ocak Çarşamba: Aralıklı yağmurlu (4/9°C)