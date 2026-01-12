İstanbul'da uçuşlara "olumsuz hava" engeli

İstanbul’da kar yağışı sebebi ile 124 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi

3 saat önce

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, THY, AJet ve Pegasus başta olmak üzere hava yolu şirketleri çok sayıda seferin iptal edildiğini açıkladı.

Beklenen kar bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) 06.00 itibariyle İstanbul'a giriş yaptı. Hava yolu şirketleri de olumsuz bir durum yaşanmaması için birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.

Kar yağışı özellikle Silivri ilçesinin Kadıköy ve Akören Mahalleleri, Çatalca ilçesinin İhsaniye ve Gümüşpınar Mahallelerinde etkili oldu.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da beklenen kar yağışı sebebi ile 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinde ulaşılabileceğini belirtti.

Açıklamada, “İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya ise İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pagasus da İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 46 seferini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul'da pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı konusunda uyarı vermişti.