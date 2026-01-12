İzmir'de DAİŞ'in karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu

1 saat önce

İzmir’in Balçova ilçesinde geçtiğimiz yıl bir polis merkezine düzenlenen ve 3 emniyet mensubunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Eylül 2025 tarihinde Salih İşgören Polis Merkezine düzenlenen ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ömer Amilağ’ın yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan 58 sayfalık iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki DAİŞ üyesi E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, olay tarihinde 17 yaşında olan saldırgan E.B.'nin terör örgütü DAİŞ’e katıldığı ve örgüt ideolojisini tamamen benimsediği detaylarına yer verildi.

Saldırganın okula gitmeyi reddettiği, arkadaş çevresine örgüt fikirlerini empoze etmeye çalıştığı ve örgütün amaçları doğrultusunda silahlı eğitim alarak saldırı talimatını yerine getirdiği belirtildi.

Dosyada olay anına ilişkin görüntüler, bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri de delil olarak sunuldu.

Savcılık, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, terör amaçlı, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme (3 kez), terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs (4 kez), kamu malına zarar verme ve tehlikeli madde bulundurma” suçlamalarıyla iddia nameyi hazırladı.

Bu suçlamalar kapsamında tüm şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 261'er yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 12 şüpheli, saldırıya "iştirak halinde azmettirme" suçlamasıyla yargılanacak.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşının 18'den küçük olması nedeniyle dosyası ayrılarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Diğer şüpheliler için hazırlanan iddianame ise Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Ne Olmuştu?

8 Eylül 2025'te İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezine pompalı tüfekle saldırı düzenlenmiş, olay yerinde Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ ise tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Olayda bir polis memuru ve bir sivil de yaralanmıştı.