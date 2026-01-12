Diyale'de kadın ve çocuklar, üç beş dolar için çöplüklerde yaşam mücadelesi veriyor

2 saat önce

Yeni bir araştırmada, Diyale vilayetinde "Halis" ve "Kenan" çöp depolama alanlarının, resmi kapatma kararına rağmen yasa dışı bir şekilde atık boşaltımına devam ettiği, bu durumun hastalıkların yayılmasına neden olduğu ve bölge sakinleri için büyük bir sağlık ve çevre tehdidi oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

Yeşil Irak Gözlemevi tarafından yayınlanan araştırma bilgilerine göre 2016 yılında hakkında kapatma kararı verilen ve çevre ruhsatı bulunmayan Kenan çöplüğüne hala düzenli olarak atık dökülmektedir.

Aynı zamanda, yasalarla 2009 yılından beri yasaklanmış olmasına rağmen çöplerin rastgele yakılması işlemi devam etmekte, bu durum Halis çöplüğü yakınındaki köylerde yaşayanlarda nefes darlığına yol açmakta ve çocuklar her gün hastanelere kaldırılmaktadır.

Konunun bir diğer tehlikeli boyutu ise yasal olarak bu alanlarda bulunmaları yasak olmasına rağmen kadın ve çocukların çöplüklerde çalıştırılmasıdır. Hatta bazı çöplük yönetimleri, onların "çöp toplayıcısı" olarak içeri girebilmeleri için özel kartlar düzenlemiştir.

Yedi yetim çocuk annesi 46 yaşındaki Şeyma Alvan, durumu şöyle anlatıyor:

"Sadece 15 dolar karşılığında çalışıyorum ve defalarca tehlike atlattım; hatta bir keresinde çöplüğün içinde bana araba çarpacaktı."

Araştırma, Çevre Bakanlığının sadece mali cezalar kesmekle yetindiğini, devlet kurumlarına karşı herhangi bir ciddi yasal işlem yapmadığını ve 2020 yılından bu yana kesilen cezaların bile henüz ödenmediğini belirtiyor.

Diyale'deki bu durum, günde 50 bin ton çöpün toplanıp atıldığı Irak genelindeki daha büyük bir krizin parçasıdır. Irak'taki toplam 221 çöp depolama alanından 149'unun çevre ruhsatı bulunmamaktadır ve çöplerin geri dönüşüm oranı %10'un altındadır.

Bu araştırma, Irak yasaları ile bunların uygulanması arasında büyük bir uçurum olduğunu ve bu durumun bedelini Diyale halkının kendi sağlıklarıyla ödediğini gözler önüne sermektedir.