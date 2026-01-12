Akre'den İngiltere'ye ihracat: Kürt pirinci ve tahini Avrupa yolunda

45 dakika önce

Duhok vilayetine bağlı Akre ilçesinden yerel ürün taşıyan yeni bir sevkiyat daha Avrupa pazarlarına gönderildi.

Bu kez, 13 ton Kürt pirinci ve 6 ton yöresel tahin yüklü bir tır İngiltere'ye doğru yola çıktı.

Yerel ürünlerin toplanması ve ihraç edilmesi konusunda uzmanlaşmış "Aryas" şirketi, Kürdistan çiftçilerinin ürünlerini dünya pazarlarına tanıtma çalışmalarının bir devamı olarak bir adım daha attı.

Kurdistan24'e konuşan Aryas şirketi sahibi Aras Hamid, "Bu, 2026 yılında ürünlerimizi Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ikinci sefer. Daha önce Almanya'ya bir sevkiyat yapmıştık, bugün de bu ürünleri İngiltere'ye gönderiyoruz." dedi.

Hamid, çalışmalarının sadece İngiltere ve Almanya ile sınırlı olmadığını, ürünlerinin İsveç, Finlandiya ve Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerine de ulaştığını belirtti.

Akre ilçesi, özellikle bölge çiftçileri tarafından üretilen pirinç ve tahin başta olmak üzere, zengin ve doğal tarım ürünleriyle tanınıyor. Bu ürünlerin ihraç edilmesi, Kürdistan adını ve yerel ürünlerini dünyaya tanıtmanın yanı sıra, bölge çiftçilerinin ürünlerini daha iyi bir fiyata satabilmeleri için de büyük bir destek sağlıyor.

Pirinç ve tahinin yanı sıra, sumak gibi diğer ürünlerin de aynı şirket tarafından hazırlanarak yurt dışına ihraç edildiğini belirtmekte fayda var. Bu adımlar, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yerli üretimi pazarlama ve çiftçiler için dış pazar bulma planı çerçevesinde atılıyor.