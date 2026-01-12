Başkan Barzani'den sağduyu çağrısı: Sığınmacılara saygı gösterilmeli

41 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Halep olayları sonrası Kürdistan Bölgesi’ndeki Suriyeli Araplara yönelik gelişen kampanyaları eleştirerek, ilgili kurumlara bu tür davranışların engellenmesi talimatını verdi.

Başkan Barzani, "Suçun faturası, olaylarla ilgisi olmayan insanlara kesilemez" diyerek, bu tür davranışların Kürdistan halkının yüksek değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Başkan Mesud Barzani, Halep'te yaşanan son olaylar ve akabinde Kürdistan Bölgesi'ndeki Suriyeli Araplara yönelik gelişen tepkilere ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Halep şehrinde son günlerde yaşanan olaylara tepki olarak, maalesef bazı medya organlarında, sosyal medya platformlarında ve çeşitli çevrelerde, Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan Suriyeli Arap vatandaşlara karşı bir kampanya yürütüldüğü görülmektedir.

Bu tür kampanya ve davranışlar yersizdir; Kürdistan halkının prensip ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Aynı zamanda Kürdistan Bölgesi kurumlarının genel siyasetine ve vizyonuna da aykırıdır.

Hakikat şudur ki; birileri tarafından işlenen suçların vebali, söz konusu suçlarla hiçbir ilgisi olmayan başka insanların üzerine yıkılmamalıdır.

Kürdistan Bölgesi'ne sığınmış ve burada yaşayan Suriyeli Arap vatandaşlara ve mültecilere saygı gösterilmelidir. Bu yersiz kampanyaya derhal son verilmeli ve ilgili makamlar bu tür davranışların tekrarlanmasını engellemek için gerekli tedbirleri almalıdır."