İlham Ahmed’den Halep uyarısı: Kürtlere karşı yapılanlar savaş suçu

1 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Kürtlere yönelik kaçırma, infaz ve cenazelere işkence gibi eylemlerin "savaş suçu" kapsamına girdiğini belirterek, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Halep’in Kürt mahalleleri olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye’den sosyal medyaya yansıyan adam kaçırma, infaz ve cenazelerin tahrip edildiğine dair görüntüler tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bugün (12 Ocak 2026) bir açıklama yapan İlham Ahmed, Halep’te Kürtlere yönelik işlenen suçlara dikkat çekerek uluslararası soruşturma talep etti.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşananların savaş suçu teşkil ettiğini vurgulayan İlham Ahmed, sahadaki duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Gençler kaçırılıyor ve infaz ediliyor, vatandaşların evleri yağmalanıp mallarına el konuluyor. Hem sivil hem de askeri cenazelere yönelik saygısızlık yapılarak beden bütünlükleri bozuluyor."

Bazı medya organlarının yayın politikalarını da eleştiren İlham Ahmed, bu kanalları finanse eden ülkelere çağrıda bulunarak, söz konusu Arap kanallarının gerçekleri çarpıtarak Suriyelileri birbirine düşürdüğünü ve farklı bileşenlerin katledilmesini teşvik ettiğini savundu.

Ahmed ayrıca, "Silah teklinin devletin elinde olması, ona halka ve topluma karşı şiddet, korku ve sindirme politikaları uygulama veya insan haklarını ihlal etme hakkı vermez." ifadelerini kullandı.

İlham Ahmed mesajının sonunda, Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına, kaçırılan kişilerin akıbetinin araştırılması ve söz konusu iki mahallede yaşanan olaylarla ilgili derhal soruşturma başlatılması için acil müdahale çağrısında bulundu.