Başkan Barzani, Amedspor heyetini kabul etti

Başkan Mesud Barzani, Amedspor Başkanı Nahit Eren ve beraberindeki heyet ile sporun barış ve kardeşliğin sağlanmasındaki rolüne vurgu yaptı.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani bugün (12 Ocak 2026) Pirmam’da, Kulüp Başkanı Eren başkanlığındaki Amedspor Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Görüşmede heyet, Türkiye liglerinin önemli kulüplerinden biri olan Amedspor’un sportif faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Başkan Barzani’ye bilgi verdi.

Heyet ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin spora verdiği önemi ve sporun geliştirilmesi konusundaki yaklaşımlarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Barzani de sporun evrensel diline dikkat çekerek, "Spor, barış ve kardeşlik mesajlarının iletilmesinde önemli ve görünür bir role sahiptir." dedi.

Başkan Barzani görüşmenin sonunda Amedspor Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, futbolcuları ve taraftarlarını tebrik ederek, kulübe gelecekteki çalışmalarında ve müsabakalarında başarılar diledi.