SDG’den Şam’a yalanlama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye Savunma Bakanlığının Deyr Hafir ve Meskene bölgelerine saldırı düzenlendiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, Şam yönetiminin gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını belirtti.

SDG, Suriye Arap Ordusu Savunma Bakanlığı tarafından ortaya atılan ve SDG güçlerinin Deyr Hafir ile Meskene bölgelerine saldırdığı yönündeki iddialara ilişkin bugün (12 Ocak 2026) yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bakanlığın iddiaları kesin bir dille reddedilirken, söylemler "gerçekleri tersyüz etme ve Suriye’deki gerilimi tırmandırma girişimi" olarak nitelendirildi.

SDG açıklamasında, güçlerinin söz konusu bölgelerde herhangi bir askeri faaliyet yürütmediğini kaydetti.

Suriye Savunma Bakanlığının açıklamalarının gerçek dışı olduğunu vurgulayan SDG, "Güçlerimizin bu bölgelerde harekete geçtiği iddiaları asılsızdır. Aksine, o bölgelerde askeri hareketlilik içerisinde olan taraf Suriye Arap Ordusudur" ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanlığının açıklamalarını "kaos ve kargaşa yaratma çabası" olarak değerlendiren SDG, bölgede yaşanabilecek olası bir çatışmanın tüm sorumluluğunun Suriye Savunma Bakanlığı ve Suriye ordusuna ait olacağını savundu.

Açıklamanın devamında, SDG'nin ateşkes prensiplerine bağlı olduğu, aynı zamanda meşru müdafaa kapsamında bölgedeki Kürt vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.