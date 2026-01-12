Kürdistan Diasporası Konfederasyonundan "Afrin" çağrısı: Yardımlar BCF ile ulaştırılacak

1 saat önce

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, Afrin’de yaşanan ağır insani krizle mücadele kapsamında, dünya genelindeki tüm hayırseverlere ve Kürdistan diasporasına acil bir çağrıda bulundu. Konfederasyon, yardımların Barzani Yardım Vakfı (BCF) aracılığıyla bölgedeki mağdur ve yerinden edilmiş insanlara ulaştırılmasını talep etti.

Bu çağrı, sert kış koşulları ve bölgeye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş ailenin gelişiyle birlikte Afrin halkının son derece zorlu insani şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde yapıldı.

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu çağrısında, mevcut ihtiyaçların bölgedeki yardım kapasitesini aştığını vurguladı.

Bu bağlamda, BCF'nin Afrin ve Halep’te yardımların ulaştırılmasında öncü ve temel bir rol üstlendiği, bölgedeki mağdur ailelerin en büyük destekçisi konumunda bulunduğu belirtildi.

Konfederasyon, Afrin’deki mevcut durumun askeri veya siyasi boyutlarından öte öncelikle insani bir mesele olduğunu savunarak, acil yardım çabalarının başarıya ulaşması için toplumsal bir sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu doğrultuda Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, herkesi resmi kanallar üzerinden BCF’ye destek olmaya çağırdı. Ayrıca, bu ulusal göreve katılımın en üst düzeyde sağlanabilmesi adına medya kuruluşlarından ilgili banka hesap numaralarını yayımlamalarını talep etti.

Çağrının herkese ulaştırılmasının, halkın acıları karşısında net bir duruş sergilemek ve insani yardımların sürekliliğini sağlamak adına temel bir ilke olduğunu yineleyen Konfederasyon, "Şimdi eylem zamanıdır; vatandaşların hayatını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." mesajını verdi.

Bu girişimlerin, zor zamanlarda her daim aktif bir güç olarak Kürdistan'ın dört bir yanındaki mağdurların yanında duran Kürdistan diasporasının sürdürdüğü insani yardım kervanının yeni bir halkasını oluşturduğu ifade edildi.