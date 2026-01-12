İspanya’dan ABD’ye Grönland mesajı: Gerekirse NATO güvenliği artırabilir

2 saat önce

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD'nin Grönland üzerindeki planlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adadaki güvenlik risklerinin artması durumunda NATO'nun devreye girebileceği mesajını vererek, Avrupa Birliği’nin (AB) küresel krizler karşısında artık daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Madrid'de katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jose Manuel Albares, gündemdeki ABD'nin Grönland'a yönelik ilgisi ve olası planlarına değinerek, Danimarka'nın egemenlik haklarına ve NATO şemsiyesine dikkat çekti.

Grönland veya Arktik bölgesinde güvenliği tehdit edecek unsurların oluşması halinde durumun ittifak tarafından analiz edileceğini belirten Albares, "Eğer şu anda NATO güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar varsa, eminim ki hepimiz bunu analiz edebilir ve güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyorsa bunu yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Albares, olası bir tehdit durumunda Grönland'ın güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

ABD'nin Grönland'a yönelik olası bir askeri müdahalesini şu an için "bir hipotez olarak bile görmediğini" belirterek diplomatik bir dil kullanan Albares, buna rağmen Danimarka'nın AB ve NATO çerçevesinde güvenliğinin yetersiz kaldığını hissetmesi durumunda, müttefiklerle gerekli adımların atılacağını söyledi.

Konuşmasında AB'nin dış politikadaki tutumunu da eleştiren Albares, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesi süreçlerinde AB'nin pasif kaldığına işaret etti.

Avrupa'nın artık sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizen Albares, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın konuşmayı bırakıp harekete geçmesi ve büyük güçlerle aynı masada yer alacağını açıkça belirtmesi gerekiyor. İki farklı hızda olsa da AB'nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesine yönelik İspanya'nın görüşlerini birçok AB ülkesi paylaşıyor."