Barzani Yardım Vakfı, 8 bini aşkın Halepli mağdura yardım ulaştırdı

2 saat önce

Halep’teki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Afrin’e sığınan sivillere yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Barzani Yardım Vakfı (BCF), son üç günde 8 binden fazla göçmene yardım ulaştırdı.

BCF, yayımladığı son raporda, Halep’te kötüleşen güvenlik durumu ve askeri çatışmalar nedeniyle Afrin ilçesine göç etmek zorunda kalan sivillere yönelik yardım faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı.

BCF Suriye Ofisinin verilerine göre 9-11 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 8 bin 189 göçzede vakfın yardımlarından faydalandı.

Rapora göre son üç günlük süre zarfında 7 bin 4 kişilik sıcak yemek dağıtıldı, 436 kişiye battaniye, döşek ve mutfak seti gibi temel ev eşyaları temin edildi, 142 kişiye giysi yardımı yapıldı ve 273 kişiye tıbbi muayene ve ilaç desteği sağlandı.

Fiziksel yardımların yanı sıra çocukların psikolojik durumuna da önem veren BCF, 334 çocuğun katılımıyla çeşitli eğlence ve psikolojik destek aktiviteleri düzenledi.

Vakıf, 12 Ocak 2026 (bugün) planlaması kapsamında ise yardımları genişleterek sürdürüyor. Bu çerçevede 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımının devam etmesi, kamplar için mobil sağlık ekiplerinin aktif hale getirilmesi ve 2 bin aile için hijyen malzemeleri içeren özel bir deponun hazırlanması hedefleniyor.

Söz konusu yardımların, Peace Village ve Tuffin Katolik Kilisesi gibi bağışçı kuruluşların desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Suriye ordusunun Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki Kürt yerleşimlerine yönelik 8 Ocak 2026’da başlattığı saldırılar, büyük bir göç dalgasını tetikledi.

İstatistiklere göre şu ana kadar yaklaşık 27 bin 750 aile (tahmini 138 bin 750 kişi) yerinden edildi. Bu nüfusun yüzde 90’ından fazlasının Afrin bölgesine sığındığı kaydedildi.

BCF yetkilileri, göçzedelerin çok ağır insani koşullar altında yaşadığına dikkat çekti. Özellikle dağlık bölgelerdeki kar yağışı ve dondurucu kış şartları, gıda ve yakıt yetersizliği ile birleşince, barınma sorunu yaşayan binlerce aile için hayati risk oluşturuyor.