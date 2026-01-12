Özgür Özel: Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bölgesel gelişmelerin toplumsal barışı etkilememesi gerektiğini belirterek, "Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalı." çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Özel, iktidarın dış politikasını sert bir dille eleştirirken, Suriye’deki duruma ilişkin partisinin tutumunu açıkladı.

Konuşmasında Türkiye'nin müzakere ve diplomasiden yana tavır alması gerektiğinin altını çizen Özel, sürecin iç barışı zedelememesi gerektiğini vurguladı.

Özel, Kürt meselesinin çözümüne yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum toplumsal barış sürecini sekteye uğratmamalıdır. Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalıdır. Terörsüz ve demokratik bir Türkiye bir an önce kurulmalıdır. Bunu başarmak Türkiye'nin kırılganlıklarını da azaltacaktır."

Komşu ülke Suriye'de yaşanan çatışmalı sürecin ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten CHP lideri, Ankara'nın tutumuna dair uyarılarda bulundu.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunduklarını dile getiren Özel, "Böyle bir ortamda komşumuz Suriye'nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklenmesi ciddiyetle ele alınmalıdır. 10 Mart Mutabakatı'na uyulmasını önemsiyoruz." dedi.

İktidarın dış politikasını "kurumsallığı dışlayan" bir anlayış olarak niteleyen Özel, ABD ve Rusya ile yaşanan krizlere değindi.

Özel, hükümetin dış politika bilançosunu şu sözlerle özetledi:

"Geriye doğru bakacak olursak; parasını ödediğimiz F-35'ler Amerika'da bir hangarda beklemektedir. ABD'nin göz bebeğimiz KAAN'ın motorlarını vermediğini bizzat Dışişleri Bakanımız açıklamıştır. S-400'ün temin sürecindeki başarısızlık önce ABD ile şimdi de Rusya ile bir krize dönüşmüştür."

Özel ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin yeni yönetimi ve Donald Trump karşısındaki tutumunu da eleştirerek, "Sayın Erdoğan, Trump'ın istediği tüm tavizleri vermiş. Pahalı doğalgazdan Boeing uçaklarına, Amerikan mallarına vergi indiriminden Çin mallarına vergi uygulamasına ve maalesef nadir toprak elementlerinin Trump'a söz verilmesine kadar bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir." diye konuştu.