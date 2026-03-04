ABD Genelkurmay Başkanı: İran'a yönelik saldırılarımızı genişleteceğiz

4 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı John Daniel Caine, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarını genişletmek için stratejisini değiştirdiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Caine (4 Mart 2026 Çarşamba), savaşın ilk gününe kıyasla İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 86, insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ise yüzde 73 azaldığını belirtti.

John Daniel Caine, "20'den fazla İran savaş gemisini imha ettik Hint Okyanusu'nda, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez, bir İran savaş gemisini torpidolarla batırdık." dedi.

ABD'nin hedefinin İran donanmasını tamamen yok etmek ve askeri yeteneklerini yeniden inşa edememesini sağlamak olduğunu belirten ABD Genelkurmay Başkanı, "Şimdi ülke içindeki saldırılarımızı genişletmeye ve kademeli olarak İran topraklarının derinliklerine doğru ilerlemeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.