Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.

AA'da yer alan ve bilgi sahibi diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.