Başbakan Barzani ve BAE Dışişleri Bakanı bölgedeki durumu görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, bölgede barış, istikrar ve dengeyi korumak için ikili iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur ​​Barzani, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede BAE, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde başta olmak üzere bölgedeki genel durum, özellikle son günlerde yaşanan çatışmalar ve gerilimler ele alındı.

Her iki taraf da saldırılar ve çatışmaların tırmanmasından duydukları derin endişeyi dile getirdi.

لەگەڵ برای بەڕێزم شێخ عەبدوڵلا بن زاید ئال نەهیان، دۆخی گشتیی ناوچەکە و بە تایبەت دەوڵەتی ئیمارات و عێراق و هەرێمی کوردستان و دوایین شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ئەم چەند ڕۆژەمان تاوتوێ کرد و نیگەرانیی خۆمان لە هێرش و پەرەسەندنی شەڕ و گرژییەکان دەربڕی. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 4, 2026Ö

Başbakan Barzani'nin x sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaşılan mesajda da şu ifadelere yer verildi:

"Kardeşim Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde başta olmak üzere bölgedeki genel durum, özellikle son günlerde yaşanan çatışmalar ve gerilimleri görüştük. Saldırılar ve çatışmaların tırmanmasından duyduğumuz endişeyi dile getirdik."