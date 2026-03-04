Politika

Başbakan Barzani ve BAE Dışişleri Bakanı bölgedeki durumu görüştü

kürdistan BAE Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, bölgede barış, istikrar ve dengeyi korumak için ikili iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur ​​Barzani, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede BAE, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde başta olmak üzere bölgedeki genel durum, özellikle son günlerde yaşanan çatışmalar ve gerilimler ele alındı.

Her iki taraf da saldırılar ve çatışmaların tırmanmasından duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Başbakan Barzani'nin x sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaşılan mesajda da şu ifadelere yer verildi:

"Kardeşim Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde başta olmak üzere bölgedeki genel durum, özellikle son günlerde yaşanan çatışmalar ve gerilimleri görüştük. Saldırılar ve çatışmaların tırmanmasından duyduğumuz endişeyi dile getirdik."

 
 
 
Kurdistan24 ,