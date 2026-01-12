Suriye Kürt Gazeteciler Ağı: İsmimizden "Suriye" ibaresini kaldırıyoruz

43 dakika önce

Suriye Kürt Gazeteciler Ağı (SKGA), Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Kürtlere yönelik gerçekleştirilen katliam ve ağır ihlalleri protesto etmek amacıyla, kurumun resmi isminden "Suriye" ibaresini kaldırma kararı aldı.

Merkezi Kamışlo’da bulunan medya örgütü, yaptığı yazılı açıklamayla 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren kurumun resmi adının sadece "Kürt Gazeteciler Ağı" olacağını duyurdu.

Açıklamada, bu kararın "Suriye bayrağı altında herhangi bir ahlaki değer gözetilmeksizin işlenen insanlık suçlarına karşı bir tepki" olduğu belirtildi.

İsim değişikliğinin "Suriye adının ve sembollerinin, Kürt sivillere yönelik suç ve ihlalleri örtbas etmek için bir perde olarak kullanılmasına karşı ahlaki bir duruş" olduğunu vurgulayan SKGA, yaşananlara karşı sessiz kalanları da eleştirdi.

Sivillerin öldürülmesi ve yerinden edilmesi sırasında gerçekleri görmezden gelen bazı medya kuruluşlarının "şüpheli sessizliği" ve taraflı tutumuna sert tepki gösterilen açıklamada, insan haklarını ve basın özgürlüğünü savunduğunu iddia eden sendika ve örgütlerin sessizliğinin adalet ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

SKGA, failin kimliğine bakılmaksızın Kürt halkına ve gazetecilere yönelik işlenen tüm suçları belgelemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Gerçekleri bağımsız ve profesyonel bir şekilde aktarmaya, kurbanlara ve kamuoyuna karşı ahlaki sorumluluğumuz gereği devam edeceğiz." denildi.

Halep’te Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, son dönemde şiddetli saldırıların ve ağır hak ihlallerinin hedefi olmuş, bölgede büyük bir insani kriz yaşanmıştı.