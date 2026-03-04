Laricani: 500'den fazla ABD askeri öldürüldü

1 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkını İran'a karşı "alçakça" bir savaşa sürüklediğini söyledi.

Ali Laricani, bugün (4 Mart 2026 Çarşamba) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?"

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.