Irak Hizbullahı: İran'a yönelik her türlü tehdide karşı desteğe hazırız

3 saat önce

Irak'taki "Direniş Cephesi"nin bir parçası olarak bilinen Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları), İran'a yönelik her türlü iç ve dış tehdide karşı Tahran’ın yanında yer almaya hazır olduklarını bildirdi.

Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin Himeydavi, yayımladığı mesajda, İran'ın herhangi bir iç veya dış saldırıyla karşı karşıya kalması durumunda, örgütsel olarak İslam Cumhuriyeti'ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Himeydavi, "İran, İslam ümmetinin kutsallarını temsil etmektedir. Onlara yönelik bir saldırı veya düşmanlık yapılması halinde, saldırganlara karşı İran ile aynı safta yer alacağız." dedi.

İran aleyhindeki söylemleri "paralı askerlerin gürültüsü" olarak nitelendiren Himeydavi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu paralı askerlerin sesini yükseltmesinden çekinmeyin; zira onlar İran karşıtlığı yapmak için para alıyorlar. İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaş başlatmak isteyen herkes, söndürülmesi imkansız bir ateş yakmış olur ve bunun bedelini katbekat öder."

Öte yandan Donald Trump yönetimi, daha önce birçok kez Bağdat'ı uyararak, Irak'taki silahlı grupların feshedilmesi ve silahsızlandırılması gerektiğini, ayrıca bu grupların Irak'ın gelecekteki hükümetinde kesinlikle yer almaması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak şu ana kadar söz konusu silahlı gruplar silah bırakmayı reddediyor ve ABD'nin baskılarını kabul etmiyor.