AB'den İranlı büyükelçilerin sınır dışı edilmesi isteniyor; BM ise endişeli

2 saat önce

İran’da devam eden baskılara karşı uluslararası diplomatik tepkiler artıyor. Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Hannah Neumann, AB ülkelerine İranlı diplomatları sınır dışı etme çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler (BM) de Tahran yönetiminin uyguladığı şiddetten duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

AP Milletvekili Hannah Neumann, yayımladığı mesajda İran ile ilişkilerin mevcut şartlarda sürdürülemeyeceğini belirterek, "Tahran ile ilişkilerin normalleşmesi imkansızdır." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenen Neumann, İran Hükümetinin büyükelçileri ve diplomatik temsilcilerinin sınır dışı edilmesini isteyerek, "Halkın barışçıl protestolarına kurşun ve ölümle karşılık veren bir hükümetle hiçbir şekilde diplomatik normalleşme olamaz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İranlı yetkililerin göstericilere karşı şiddet kullanmasının son derece endişe verici olduğunu açıkladı.

Dujarric, İran’daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, Tahran hükümetine itidal çağrısında bulundu ve diplomatik bir dilin hakim kılınmasını istedi.

AB, daha önce insan hakları ihlalleri, protestoların bastırılması ve Rusya'ya silah transferi gerekçeleriyle İranlı yetkililere ve kurumlara yönelik çok sayıda yaptırım paketi uygulamıştı. AP de aldığı kararlarla İran'ı kınamış ve daha sert tedbirler alınmasını talep etmişti.

Tahran yönetimi ise bu yaptırımları "yasa dışı ve yıkıcı" olarak nitelendirerek, Avrupa ülkelerini İran'ın iç işlerine karışmakla suçluyor.

Diplomatik gerilimin tırmandığı bu süreçte, BM İran İnsan Hakları Özel Raportörü'nün ülkedeki durumu yerinde incelemek için yaptığı ziyaret başvurusuna ise Tahran'dan henüz olumlu bir yanıt verilmedi.