Beyaz Saray: İran'a karşı tüm seçenekler masada

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Kararın ardından Fransa, Tahran'daki bazı diplomatlarını geri çekerken, Beyaz Saray "Tüm seçenekler masada." mesajı verdi.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın gelir kaynaklarını hedef alan kritik bir karara imza attığını bildirerek, "Bundan böyle İran İslam Cumhuriyeti ile ticaret yapan her ülkeye doğrudan yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Trump’ın bu hamlesi, komşusu İran ile başta elektrik üretimi için kullanılan sıvı gaz ithalatı olmak üzere geniş çaplı ticari ilişkilere sahip olan Irak'ı da doğrudan ilgilendiriyor. Bağdat yönetiminin bu karardan nasıl etkileneceği ise merak konusu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile ilgili süreç hakkında yaptığı açıklamada, Washington'ın önceliğinin sorunları diplomatik yollarla çözmek olduğunu, ancak tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti.

Leavitt, "Başkan Trump'ın önünde askeri seçenek de dahil olmak üzere tüm opsiyonlar açık. Ancak biz diplomasiye öncelik veriyoruz. İranlı yetkililerin medyaya yaptıkları açıklamalar ile kapalı kapılar ardında konuştukları şeyler birbirinden farklı. Başkan Trump, İran konusunda herhangi bir seçeneği devreye sokmakta tereddüt etmeyecektir; çünkü İran'ı onun kadar iyi tanıyan kimse yok." dedi.

Trump'ın bu sert kararı, İran'da üç haftadır devam eden protestolar ve Washington'ın Tahran'a yönelik "göstericilere şiddet uygulamayın" uyarılarının ardından geldi. Trump, dün (12 Ocak Pazartesi) yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğunu ve tarafların yakında bir araya geleceğini öne sürmüştü.

İran'daki iç karışıklıklar ve artan gerilim nedeniyle Fransa harekete geçti. AFP'ye konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir kaynak, Tahran Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan diplomatik personelin başka bir ülkeye nakledildiğini açıkladı.

Diplomatların pazar ve pazartesi günleri İran'dan ayrıldığı belirtilirken, sayıları veya gittikleri üçüncü ülke hakkında bilgi verilmedi.

Trump yönetimi ayrıca İran'da bulunan ABD vatandaşlarına "ülkeyi derhal terk etmeleri" çağrısında bulundu. Vatandaşlara, güvenlik riskine maruz kalmamaları için kara yoluyla ve İran pasaportlarını kullanarak çıkış yapmaları tavsiye edildi. Bu uyarı, ülkedeki iç huzursuzluğun boyutlarını gözler önüne serdi.