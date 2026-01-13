Murşid Xeznewi: Başkan Barzani'nin mesajı İslam'ın yüce değerlerini temsil ediyor

54 dakika önce

Tanınmış din adamı Dr. Murşid Xeznewi, Başkan Mesud Barzani'nin Rojava'daki duruma ilişkin mesajına destek vererek, "Bu mesaj, İslam'ın yüce değerlerini temsil etmektedir. Başkan Barzani'nin Suriyeli misafirlere yönelik tutumu, Kürdistan Bölgesi'nin köklü kültürünün bir yansımasıdır." dedi.

Bugün, (13 Ocak 2026 Salı günü) Kurdistan24 stüdyosuna konuk olan Xeznewi, burada yaptığı açıklamada, Başkan Barzani'nin mesajının dini açıdan en doğru duruş olduğunu ve Rojava'daki Kürtlere yönelik terör eylemlerinin karşısında yer aldığını belirtti.

Xeznewi, "Kürt halkı, İslam'ın emrettiği gibi her zaman misafirperver bir halk olmuştur. Bizim komşumuz olan Arap halkıyla bir sorunumuz yok. Asıl sorun, Halep'teki Kürtleri zorla yerinden etmeye çalışan radikal gruplarladır." ifadelerini kullandı.

Savaşçıların fedakarlığından övgüyle bahseden Xeznewi, "Kürt savaşçılar her zaman mertliğin ve direnişin sembolü olmuştur. Topraklarını kanlarının son damlasına kadar savunan, kadın veya erkek fark etmeksizin tüm savaşçılarla gurur duyuyoruz." dedi.

Kadınların cephedeki rolüne karşı çıkan kesimlere de yanıt veren Haznevi, İslam tarihinden örnekler verdi:

"Kadının yerinin sadece ev olduğunu düşünenler İslam'ı anlamamıştır. Tarihte, Peygamber Efendimizin (s.a.v) eşi Hz. Ayşe, Uhud ve Bedir savaşlarına katılmış, Mekke'den Irak'a kadar orduya komutanlık etmiştir."

Xeznewi, konuşmasının sonunda vatan savunmasının kutsallığına dikkat çekerek, "Bir millete saldırı yapıldığında, kadın ve erkek herkesin toprağını ve kimliğini savunması gerekir. Toprağını korumak uğruna canını feda eden herkes, şüphesiz şehitlik mertebesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Mesud Barzani, Halep olayları sonrası Kürdistan Bölgesi’ndeki Suriyeli Araplara yönelik gelişen kampanyalara ilişkin 12 Ocak 2026’da yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Barzani’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Halep şehrinde son günlerde yaşanan olaylara tepki olarak, maalesef bazı medya organlarında, sosyal medya platformlarında ve çeşitli çevrelerde, Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan Suriyeli Arap vatandaşlara karşı bir kampanya yürütüldüğü görülmektedir.

Bu tür kampanya ve davranışlar yersizdir; Kürdistan halkının prensip ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Aynı zamanda Kürdistan Bölgesi kurumlarının genel siyasetine ve vizyonuna da aykırıdır.

Hakikat şudur ki; birileri tarafından işlenen suçların vebali, söz konusu suçlarla hiçbir ilgisi olmayan başka insanların üzerine yıkılmamalıdır.

Kürdistan Bölgesi'ne sığınmış ve burada yaşayan Suriyeli Arap vatandaşlara ve mültecilere saygı gösterilmelidir. Bu yersiz kampanyaya derhal son verilmeli ve ilgili makamlar bu tür davranışların tekrarlanmasını engellemek için gerekli tedbirleri almalıdır."