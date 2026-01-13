Ahmed Hoşyar: Erbil-Tahran uçuşları normal seyrinde devam ediyor

3 saat önce

Erbil ile Tahran arasındaki uçak seferlerinin normal seyrinde devam ettiği ve Erbil’den uçuşların durdurulmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığı bildirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, 13 Ocak 2026 Salı günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Erbil-Tahran arasındaki uçak seferlerine değindi.

Söz konusu seferlerin normal seyrinde devam ettiğini kaydeden Hoşyar, "Erbil Havalimanı'ndan Tahran'a yapılan uçuşlar sürmektedir ve askıya alınmamıştır." dedi.

Uçuş sıklığına ilişkin de bilgi veren Hoşyar, "Erbil ile Tahran arasında haftada altı uçuş planlaması bulunuyor, ancak şu an itibarıyla iki uçuş gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, uçuş programlarında değişiklik yapıldığına dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından yapıldı.

Havalimanı yönetimi, iki kent arasındaki hava trafiğinin kesintiye uğramadan devam ettiğini vurguladı.