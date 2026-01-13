Erdoğan: Türk, Kürt ve Arap kardeşliğinin bozulmasına izin vermeyeceğiz

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halep'in silahlı unsurlardan temizlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Türk, Kürt ve Arap kardeşliğinin bozulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Basında yer alan haberlere göre Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti toplantısında Suriye ve Halep’teki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Hükümetinin "kapsayıcı bir yaklaşımla" hareket ettiğini savunan Erdoğan, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nı hatırlatarak, Halep'teki mevcut durumun, bu anlaşmanın uygulanması için bir fırsat yarattığını ifade etti.

Tehditlere karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Erdoğan, Halep şehir merkezindeki operasyonların tamamlandığını duyurdu.

Erdoğan, YPG ve SDG unsurlarının bulunduğu son bölge olan Şeyh Maksud Mahallesi’nin Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındığını ve örgüt üyelerinin yapılan bir anlaşma çerçevesinde bölgeden çıkarıldığını dile getirdi.

Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız." dedi.

Türkiye, SDG ve Şam yönetimi arasındaki 10 Mart Mutabakatı'na sık sık vurgu yapıyor. Söz konusu anlaşma, SDG'nin silah bırakarak Suriye ordusuna entegre olmasını öngörüyor.