Suriye ordusu Halep'in doğusunu "askeri bölge" ilan etti: SDG'ye çekilme çağrısı

1 saat önce

Suriye Arap Ordusu, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Halep'in doğusundaki bazı bölgeleri "askeri bölge" ilan ederek, olası bir askeri operasyonun sinyalini verdi.

Suriye ordusu, 13 Ocak 2026 Salı günü (bugün) haritalı bir açıklama yayımlayarak, Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafir, Meskene ve çevre bölgelerinin "kapalı askeri bölge" olarak belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, harita üzerinde kırmızı renkle işaretlenen alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Sivil halka, can güvenliklerini korumak amacıyla SDG'ye ait karargah ve noktalardan uzak durmaları çağrısında da bulunuldu.

Suriye ordusu ayrıca, SDG güçlerinin söz konusu bölgelerden derhal çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesini talep etti.

Bu askeri hamle, Halep kent merkezindeki Kürt nüfusun yoğun olduğu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde son günlerde yaşanan çatışma ve saldırıların hemen ardından geldi.