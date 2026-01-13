Komisyonun rapor ekibi Kurtulmuş ile bir araya geldi

59 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Süreç Komisyonu rapor yazım ekibi ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya geldi.



Mecliste barış süreci kapsamında kurulan komisyonun hazırlayacağı ortak rapor için çalışmalar sürüyor.

MA'da yer alan habere göre raporun yazımını yürüten ekip bugün (13 Ocak 2026 Salı) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis Başkanlığında üçüncü kez bir araya geldi.



Yazım ekibinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhuriyet Hareket Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdülhamit Gül yer alıyor.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2024’taki çağrısıyla başlayıp PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma talimatıyla ivmelenen süreçte örgüt 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.

Mecliste süreç için komisyon kurulmuş, komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Partili birer üyesi, 24 Kasım’da İmralı Cezaevinde Öcalan’la görüşmüştü.

Görüşmenin “özet tutanağı” 4 Aralık’ta komisyon üyelerine okunmuştu. DEM Parti tutanağa “eksik ve parça parça” diyerek şerh düşmüş, hazırlanmasına dahil olmadıklarını açıklamıştı.

Son olarak partiler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna raporlarını sunmuştu.

Komisyon şimdi grubu bulunan beş partiyle (AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu) nihai raporu yazacak. Nitekim bu partilerin beş üyesi 22 Aralık’ta Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi.

Rapor yazım sürecine aralarında TİP ve Emek Partisi’nin (EMEP) olduğu birçok parti komisyonda grubu olmadığı için katılamıyor. Kurtulmuş bu partilerin üyelerini görüş almak için toplantıya çağırmıştı. Fakat TİP rapor sürecine dahil edilmemeyi protesto ederek bu toplantıya katılmadı.