Bakırhan: Halep’te Kürtleri bombalamak anti-Kürt mutabakatının en kirli halidir

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Gazze'ye Gazze'ye ağlayıp Halep'e alkış çalan her kimse iflah olmaz bir Kürt düşmanıdır.” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, bugün (13 Ocak 2026 Salı) haftalık Meclis Grup Toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halep’te Kürt mahallelerine yönelik sadırıları “yeni bir Halepçe denemesi” olarak nitelendiren Bakırhan, “Halep'te bir binadan aşağı atılan kadın savaşçıya sessiz kalan da, bu vahşeti yapanları destekleyen de gün yüzü görmez.” vurgusunda bulundu.

Son 10 günde Halep'te sessiz bir soykırım provası yapıldığını ifade eden Bakırhan, "Şeyh Maqsud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan yüz yıllık sakinlerine terörist diyenler gerçeği çarpıtıyor. Biz canlı yayınlarda DAİŞ'in mahallelere akın ettiğini gördük. Öyle ki üniformaları bile değiştirme gereği duymamışlar. Biz bu zihniyeti iyi tanıyoruz. Enfal'den tanıyoruz, Şengal'de kadınları köle pazarlarında satan, Kobani'de vahşeti dayatan o zifiri karanlıktan tanıyoruz. Biz bunları daha geçen gün esir aldıkları bir Kürt kadın savaşçıyı binadan aşağı attıkları alçaklıklarından da tanıyoruz. Bakın; Halep'te bir binadan aşağı atılan kadın savaşçıya sessiz kalan da, bu vahşeti yapanları destekleyen de gün yüzü görmez." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de uyguladıklarının dün ve önceki günlerde Kürtlere karşı Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de uygulandığını anımsatan Bakırhan, "Gazze için gözyaşı döküp ertesi gün Halep'i Gazzeleştirmeye ikiyüzlüğünü hepimiz görüyoruz. Gazze'ye Gazze'ye ağlayıp Halep'e alkış çalan her kimse iflah olmaz bir Kürt düşmanıdır." dedi.

"Paris'te İsrail’le istihbarat anlaşmaları yapıp, Halep'te Kürt'ün kafasına bomba yağdırmak, anti Kürt mutabakatının en kirli halidir." diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani Kürtler, İsrail'le ilişki içindeymiş, İsrail onları destekliyormuş. Utanın ya Paris'te İsrail'le mutabakat yapan Kürtler midir ya? Bir de utanmadan açıkça bunu söylüyorsunuz. Bunların tek bir derdi var. Nedir? Kürt Düşmanlığı. Allah başınıza inşallah Kürt kadar taş düşürsün. Altını tekrar çizmek istiyorum. DAİŞ armalı çetelerle sivillere saldırmak, hastaneleri vurmak düpedüz bir cinayettir, katliamdır. Buna göz yumanlar, destek verenler de onun ortağıdır. Çağrımız herkesedir. Halep'teki bu insanlık suçuna sessiz kalmak DAİŞ zihniyetine onay vermektir."