Hakan Fidan ve Tom Barrack bir araya geldi

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, dün, bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından 13 Ocak 2025 Salı günü (dün) yapılan açıklamada, Bakan Fidan ile Tom Barrack’ın Ankara’da görüştüğü belirtildi.

Bakanlığın X hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fidan ve Barrack’ın yer aldığı bir fotoğraf da paylaşıldı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine veya masada hangi konuların ele alındığına dair detaylarıa yer verilmedi.

Görüşmenin, bölgedeki kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi de dikkat çekti.