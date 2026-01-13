SDG: Suriye ordusunun saldırıları bölge güvenliğini tehdit ediyor

50 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye Arap Ordusunun sivil yerleşim yerlerini ve stratejik tesisleri hedef aldığını, bu durumun bölge güvenliği ve sivillerin yaşamı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

SDG'den yapılan açıklamada, Suriye ordusunun "kamikaze İHA ve zırhlı araçlar" kullanarak Tişrin Barajı çevresini ve Deyr Hafir’in güneyindeki Um Murra köyünü hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir kaynak, Suriye ordusunun yalnızca SDG'nin saldırılarına karşılık verdiğini iddia etti.

Halep Valisi Azzam Garib, Halep'in doğusundaki bölgeleri "kırmızı bölge ve kapalı askeri bölge" ilan etti. Gözlemciler, Suriye ordusunun bu kararını sivilleri koruma amacından ziyade, bölgenin yerli halkını göç ettirme (yerinden etme) ve SDG güçlerine yönelik askeri kuşatmayı sıkılaştırma girişimi olarak değerlendiriyor.

Söz konusu gerginlik, Suriye ordusunun daha önceki sükunet anlaşmalarını defalarca ihlal etmesinin ardından tırmandı.

SDG, "askeri bölge" adı altında gerçekleştirilen bu tür saldırı ve kuşatmaların, durumu bir patlama noktasına sürükleyeceği ve bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmak isteyen terör odaklarının amaçlarına hizmet edeceği uyarısında bulundu.