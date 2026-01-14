Bağdat’ta güvenlik güçleri ile Saraya es-Selam arasında çatışma: 9 gözaltı

2 saat önce

Bağdat'ta dün gece saatlerinde güvenlik güçleri ile Mukteda es- Sadr'a bağlı Saraya es-Selam milisleri arasında çatışma çıktı. Olayda 9 Saraya es-Selam mensubu gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bağdat'ın Şaab bölgesinden yoğun silah sesleri yükseldiği görülürken, Irak İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık, kendilerini Saraya es-Selam mensubu olarak tanıtan silahlı bir grubun, bir benzin istasyonu çalışanına saldırdığını ve ardından güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu.

Gözaltı işlemi sırasında taraflar arasında sıcak çatışma yaşandığı bildirilirken, olay sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Olayın arka planını aydınlatmak amacıyla soruşturmanın sürdüğü ve gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Güvenlik yetkilileri; yasaların uygulanması, vatandaşların korunması ile güvenlik ve istikrarı tehdit eden her türlü ihlale karşı sert tedbirler alınması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Son dönemde Irak'ın çeşitli kentlerinde güvenlik güçleri ile Sadr Hareketi'ne bağlı Saraya es-Selam arasında benzer gerginlikler yaşanmıştı.