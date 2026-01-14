Başbakan Barzani ve Fransız Büyükelçi, bölgedeki son gelişmeleri görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel, siyasi partilerin Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerini kurma çabalarını ele aldı.

Başbakan Barzani, bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel'i kabul etti.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem'in de hazır bulunduğu görüşmede, Irak'taki genel durum ve siyasi partilerin Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerini kurma çabaları görüşüldü.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.