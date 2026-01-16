Kürdistan Bölgesi ve Avusturya ilişkilerini geliştiriyor

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi'inden bir heyet, Avusturya'nın üst düzey yetkilileriyle bir dizi önemli görüşmeyi gereçekleştirmek üzere Viyana'ya gitti.

Kurdistan24 muhabiri Barzan Hasan'ın aktardığına göre ziyaretin temel amacı, güvenlik, ekonomi, ticaret ve göç konularında ilişkilerin geliştirilmesi ve resmi bir anlaşmanın imzalanmasıdır. Görüşmelerin İçişleri Bakanlığı binasında yapılmasının planlandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Rebar Ahmed başkanlığındaki heyetin, Avusturya'nın üst düzey yetkilileriyle bir dizi önemli görüşme yapması planlanıyor; bunlardan ilki Avusturya İçişleri Bakanı ile olacak.

Görüşmelerde, çeşitli alanlarda ikili koordinasyonun güçlendirilmesi ele alınacak. Ziyaret, bir anlaşmanın imzalanmasıyla sona erecek.

Avusturya, DAİŞ'e karşı uluslararası koalisyonda aktif rol oynamış ve Peşmerge güçlerinin başlıca destekçilerinden biri olmuştur.