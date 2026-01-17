Vance’ten Şaraa’ya: Kürtlerle sorunlarınızı barışçıl yollarla çözün

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye’deki Kürt meselesinin barışçıl yöntemlerle çözülmesi çağrısında bulundu.

Wall Street Journal'ın Beyaz Saray’daki üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre Vance, Şaraa ile telefonda görüşerek, bölgedeki gerilimi sonlandırmasını talep etti.

Kaynaklar, Başkan Yardımcısı'nın Şaraa’ya net bir uyarıda bulunduğunu aktarırken, Kürtlerle yaşanan gerilimin sürmesi ve yeni sivil göç dalgalarının yaşanması halinde, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymayı değerlendirebileceğini ilettiğini aktardı.

Bu kritik görüşme, son günlerde Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, başta Halep kırsalı olmak üzere birçok noktada çatışmaların yeniden alevlendiği bir dönemde gerçekleşti.

Konuya ilişkin olarak ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada Washington'ın sürece büyük bir ciddiyetle yaklaştığını vurgulamıştı.

Barrack, SDG ve Şam yönetiminin gerilimi bir kenara bırakarak askeri güçlerin entegrasyonu müzakerelerine geri dönmesi için ABD'nin "gece gündüz" çalıştığını ifade etmişti.

Beşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Ahmed Şaraa liderliğindeki yeni yönetim ile SDG arasında, 10 Mart 2025 tarihinde SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bir mutabakat imzalanmıştı. Ancak uygulama aşamasında karşılaşılan engeller ve tarafların birbirini anlaşma maddelerini ihlal etmekle suçlaması nedeniyle süreç tıkanma noktasına gelmişti.