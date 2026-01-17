Mesrur Barzani, Davos Forumu'na katılacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, onlarca devlet başkanı ve dünya liderinin bir araya geleceği 56. Dünya Ekonomik Forumu'na (Davos) katılmak üzere İsviçre'ye gidiyor.

İsviçre'nin Davos kasabası, 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlenecek olan 56. Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak. Zirve; dünyanın en etkili liderlerini, iş dünyasını ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

Başbakan Barzani, bu yılki katılımla birlikte Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda beşinci kez yerini almış olacak.

Başbakan Barzani'nin geçtiğimiz yıllardaki Davos temasları şu şekilde sıralanıyor:

2025: 20-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen 55. Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

2024: 15-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda yer aldı.

2023: 16-20 Ocak tarihleri arasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na iştirak etti.

2022: Mayıs 2022'de düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılım sağladı.

Yarım asrı aşkın bir süredir iş dünyası, hükümetler, sivil toplum, uluslararası örgütler ve akademi dünyasından liderleri buluşturan forum; küresel meydan okumaları anlamak ve dünyayı elbirliğiyle daha ileriye taşımak amacıyla gelecek nesilleri de sürece dahil ediyor.

Derin jeopolitik, teknolojik ve toplumsal değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı; diyalog, iş birliği ve eylem planları için tarafsız bir platform sunma niteliği taşıyor.

Zirvenin bu yılki gündemi; yeni fikirleri teşvik etmek, birbirine bağlı küresel sorunlara uzun vadeli çözümler üretmek; büyüme, dayanıklılık ve küresel etki yaratmak adına yeni fırsat kapıları aralamak üzere tasarlandı.

Bu yılki forum; farklı sektörleri, endüstrileri, hükümetleri ve kuşakları benzersiz bir çeşitlilikle bir araya getirerek, ortak çözümler için gerekli olan geniş perspektif yelpazesini güvence altına alıyor. Ayrıca açık dijital medya deneyimi, canlı yayınlanan oturumlar ve toplumun "Açık Forum" (Open Forum) üzerinden sürece dahil edilmesiyle, Davos'taki tartışmaların fiziksel sınırları aşarak küresel izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Küresel iş birliği için kritik bir dönemeçte toplanan Dünya Ekonomik Forumu, 130'dan fazla ülkeden farklı sektörleri temsil eden yaklaşık 3 bin lideri ağırlayacak.

Hükümet düzeyinde rekor bir katılımın beklendiği zirvede; aralarında 65 devlet ve hükümet başkanı ile G7 ülkelerinden altı liderin de bulunduğu 400 üst düzey siyasi figür yer alacak. İş dünyasından ise yaklaşık 850 CEO, 100 öncü "Unicorn" şirket ve teknoloji devlerinin temsilcileri hazır bulunacak.

Program; sivil toplum kuruluşları, işçi temsilcileri, dini örgütler, kanaat önderleri, sosyal girişimciler, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarının (Think-tank) sunacağı bilimsel analizlerle daha da zenginleşecek. Ayrıca "Global Shapers" topluluğundan genç liderler ve teknoloji öncüleri, geleceğe dönük fikirlerini ve değişim deneyimlerini paylaşacak.

Tartışmaların şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla 200'den fazla medya kuruluşu ve haber ajansı da zirveyi yerinde takip edecek.

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Ulusal Yönetimi Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zirveye katılacak liderler arasında.