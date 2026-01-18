Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'den İran'a resmi ziyaret

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, resmi bir ziyaret için Tahran'a gitti.

Bakan Hüseyin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün (18 Ocak 2026 Pazar) İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

Fuad Hüseyin'in ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve diğer bazı İranlı yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, Irak-İran ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve mevcut gerilimlerin ele alınması bekleniyor.