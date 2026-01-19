Hol Kampı Müdürü: Kampın güvenliği kontrol altında

5 saat önce

Hol Kampı İdaresi Sorumlusu Cihan Hanan, kamptaki güvenlik durumunun tamamen kontrol altında olduğunu, ancak insani yardım faaliyetlerinin aksadığını bildirdi.

Cihan Hanan, bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, kampın iç güvenliğine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Kampın ve çevresinin korunması görevinin İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yürütüldüğünü belirten Hanan, çalışmaların önündeki engellere dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

"Kampın denetimi ve güvenliği tarafımızca sağlanıyor olsa da Hol Kampı'na erişim sağlayan yollar ciddi tehlike arz etmektedir."

Hanan, ulaşım güzergahlarındaki güvenlik risklerinin, uluslararası insani yardım kuruluşlarının kampa erişimini zorlaştırdığını, bu durumun da yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde ve lojistik destekte aksamalara yol açtığını vurguladı.

Cihan Hanan ayrıca, yaşanan lojistik zorluklara rağmen şu an için kampta gıda ve ilaç temininde bir sorun yaşanmadığını ve stokların mevcut olduğunu kaydetti.