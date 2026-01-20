İlham Ahmed'den uluslararası topluma çağrı: Kürtlere yönelik saldırılara sessiz kalmayın

7 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlham Ahmed, uluslararası güçlere ve dünyanın karar verici ülkelerine çağrıda bulunarak, Kürt halkına yönelik baskı ve saldırılar karşısında artık sessiz kalmamalarını istedi.

İlham Ahmed, yaptığı açıklamada, uluslararası güçlere ve dünyanın karar verici ülkelerine çağrıda bulundu.

Kürt halkına yönelik baskı ve saldırılar karşısında artık sessiz kalınmamasını isteyen İlham Ahmed, uluslararası toplumun, Kürt vatandaşların şu an karşı karşıya olduğu tehlikeleri önlemek adına net ve somut bir tavır alması gerektiğini vurguladı.

İlham Ahmed'in bu çağrısı, Suriye'deki Kürt bölgelerinin yeni bir askeri gerilim dalgası ve tasfiye tehdidiyle karşı karşıya kaldığı kritik bir dönemde geldi.

Kürt halkının geçtiğimiz yıllarda küresel güvenliği korumak ve terörü yenilgiye uğratmak adına ağır bedeller ödediğine dikkat çeken Ahmed, "Bu hassas süreçte Kürtlerin meşru haklarını desteklemek ve her türlü saldırıyı engellemek, küresel güçlerin ahlaki ve siyasi görevidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası güçlerin sessizliğinin, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına ve insani bir felaketin yaşanmasına yol açacağı uyarısında bulunan Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt bölgelerinin istikrarını bozmayı ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan saldırılara bir sınır konulmalıdır. Kürt sorunu çözülmeden ve Kürtlerin hakları güvence altına alınmadan, Suriye'nin geleceği barışa doğru ilerleyemez."