Suriye Vakıflar Bakanlığından "Fetih" ve "Tekbir" talimatı

5 saat önce

Suriye'deki çatışmalar şiddetlenirken, Şam yönetimi dini ve askeri söylemlerini sertleştirdi. Suriye Vakıflar Bakanlığı camilere "Enfal Suresi" atıflı talimat göndererek Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırıların "fetih" olduğunu savundu.

Suriye Vakıflar Bakanlığı, ülke genelindeki camilere gönderdiği genelgede, güvenlik güçlerinin SDG'ye ve Kürt bölgelerine yönelik operasyonları sürerken, minarelerden tekbir getirilmesini ve Suriye Arap Ordusu'nun zaferi için dua edilmesini istedi.

Genelgede, Enfal Suresi'nden bir ayete atıfta bulunularak, SDG'ye yönelik saldırıların bir "fetih" niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Bakanlık, Suriye'nin özellikle ülkenin doğusunda "birlik ve toprak bütünlüğü için çetin bir savaş verdiğini" belirterek, tüm farz namazlarında halkın ordu için dua etmeye teşvik edilmesi talimatını verdi.

Öte yandan Suriye Hükümeti Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'de bir "Cezire Bölgesi" statüsünün oluşmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Mustafa paylaşımında, "Atalarımız Suriye'de bir Cezire Bölgesi'nin kurulmasına izin vermedi, biz de bugün böyle bir bölgenin oluşmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinin "birleşik bir Suriye" için olduğunu savunan Mustafa, yıllar geçse de ve koşullar değişse de Cezire'nin Suriye toprağı olarak kalacağı gerçeğinin değişmeyeceğini iddia etti.

Güvenlik cephesinde ise Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke vilayetinin güneyindeki Şeddadi Cezaevi'nden firar eden DAİŞ mensuplarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 120 DAİŞ'linin cezaevinden kaçmasının ardından başlatılan geniş çaplı operasyonlarda şu ana kadar 81 firarinin yakalandığı duyuruldu.

Bakanlık, kaçan diğer örgüt üyelerinin yakalanması için Şeddadi kasabası ve çevresindeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Sahadaki çatışmalara ilişkin SDG Basın İrtibat Merkezinden yapılan açıklamada ise SDG ve Kadın Savunma Birlikleri'nin (YPJ), Kobani'nin güneyindeki Sırrin kasabası çevresinde Şam'a bağlı silahlı grupların yoğun saldırılarını kırdığı belirtildi.

Bugün (20 Ocak 2026 Salı) yayımlanan resmi verilere göre; Sırrin köylerine yönelik art arda gerçekleştirilen 5 saldırıya sert karşılık verildi. Devam eden çatışmalarda saldırgan gruplara ait, 7 askeri araç tamamen imha edildi, 4 zırhlı araç darbelenerek hizmet dışı bırakıldı ve 4 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

SDG, saldırgan grupların ağır kayıplar verdiğini ve çatışmaların yer yer sürdüğünü aktardı.