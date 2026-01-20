Irak: Türkiye ile su anlaşmasının uygulanması için yeni bir mutabakata ihtiyaç var

Irak ve Türkiye'de kuraklığın etkisi %60'a ulaştı.

5 saat önce

Irak Başbakanı’nın Su İşlerinden Sorumlu Danışmanı Turhan Mufti, Türkiye ile imzalanan su anlaşmasının hayata geçirilmesi için ayrı bir anlaşmaya daha ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Turhan Mufti, yaptığı açıklamada, "Hem Irak'ı hem de Türkiye'yi etkileyen kuraklık oranı %60 seviyelerine ulaştı. Irak'taki yağış miktarı geçmiş yıllara kıyasla belirgin şekilde azaldı." dedi.

Türkiye ile imzalanan mevcut metnin esasen bir "Mutabakat Zaptı" niteliğinde olduğunu vurgulayan Mufti, şunları kaydetti:

"Bu mutabakat; su tesislerinin ve tarım arazilerinin rehabilitasyonu başta olmak üzere ilgili altyapının kurulmasını kapsamaktadır. Söz konusu projeler, Irak'taki ilgili kurumlar tarafından geliştirilmiş olup, Türk şirketleri tarafından Irak ile ortaklık halinde yürütülecektir."

Mufti, anlaşma kapsamındaki projelerin finansmanı için ortak bir Irak-Türkiye fonu kurulacağını ve bu fonun kaynağının petrol satışlarından elde edilen gelirle sağlanacağını belirtti.

Danışman, sürecin işleyişine dair şu kritik detayı paylaştı:

"Çerçeve anlaşmanın maddeleri tamamlandıktan sonra, uygulamanın hayata geçebilmesi için ayrı bir anlaşmaya daha ihtiyaç vardır. Bu yeni anlaşma, Irak'ın su ihtiyacını garanti altına alacak bir formül temelinde su tahsisinin yapılmasını içerecektir."