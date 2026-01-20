Irak: Sınıra yaklaşan her silahlı unsura ateşle karşılık verilecek

4 saat önce

Suriye sınırında en üst düzeyde teyakkuz halinde olan Irak, sınırı ihlal etmeye çalışan her türlü taraf ve silahlı gruba sert uyarılarda bulundu.

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sınırı ihlal etmeye çalışan her türlü taraf ve silahlı gruba sert uyarılarda bulundu.

Güvenlik güçlerinin Suriye sınırında en üst düzeyde teyakkuz halinde olduğunu belirten Bakan Şammari, "Suriye tarafından gelip Irak sınırlarına yaklaşmaya çalışan her silahlı unsura, mermiyle karşılık verilecektir." dedi.

Suriye sınırının tamamen güvence altına alındığını vurgulayan Şammari, bölgedeki olayları üç yıl öncesinden öngördüklerini ve savunma planlarını buna göre hazırladıklarını ifade etti.

Suriye'deki iç gelişmeleri yakından takip ettiklerini de kaydeden Bakan Şammari, "Sınır hattındaki birliklerimiz tam teyakkuz halindedir." diye konuştu.

Sızma girişimlerine karşı alınan güvenlik tedbirlerinin detaylarını da paylaşan Abdulemir Şammari; Irak-Suriye sınırı boyunca 620 kilometrelik bir hendek kazıldığını ve sınır hattındaki tüm hareketliliğin özel gözetleme kameralarıyla gece gündüz aralıksız kontrol edildiğini bildirdi.

Şammari ayrıca, kara birliklerine ek olarak savaş uçaklarının da havadan sürekli destek sağladığını ve sınırda yaşanabilecek her türlü olumsuz senaryoya karşı müdahaleye hazır olduklarını kaydetti.